Жовте сидіння унітазу знову буде білим: хитрощі прибирання без відбілювача та хімії

Екологічно та економічно — це найкраще рішення.

Згодом і навіть після багатьох чисток сидіння унітазу може пожовтіти. Купуючи щоразу нове сидіння, можна і збанкрутувати, проте цього легко уникнути. Щоб очистити брудне та пожовкле сидіння унітазу можна використовувати натуральні інгредієнти, які є під рукою на вашій кухні.

Відбілювач, хоч і ефективний у знищенні мікробів та бактерій, а також у відбілюванні поверхонь, залишається токсичним, оскільки містить хімічні речовини, пише santeplus. Його необов’язково використовувати під час збирання, тим більше якщо є більш натуральні продукти.

Як відбілити пожовкле сидіння унітазу

Харчова сода

Цей інгредієнт допоможе вам видалити найстійкіші плями, навіть ті, що зустрічаються на сидінні унітазу завдяки своїм відбілювальним властивостям. Для цього просто змочіть вологу губку харчовою содою та потріть уражену ділянку. Залиште продукт на кілька хвилин, потім змийте теплою водою. Зазначимо, що для проведення цієї операції бажано попередньо продезінфікувати сидіння унітазу оцтом.

Лимон

Лимон є кращим засобом для очищення, видалення накипу і відбілювання поверхонь завдяки лимонній кислоті, що міститься в ньому. Вам знадобляться такі інгредієнти: 4 столові ложки харчової соди та 2 столові ложки лимонного соку.

Змішайте інгредієнти, щоб вийшла паста. Нанесіть цю суміш на сидіння унітазу та протріть губкою. Залишіть на 10 хвилин, потім ще раз потріть і змийте теплою водою.

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