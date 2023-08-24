Як позбутися старечого запаху: спосіб прибирання досвідчених господинь

За допомогою цього лайфхака можна прибрати в квартирі неприємний запах старості та затхлості

Запах старості та вогкості у квартирі – це завжди неприємно. У такому приміщенні некомфортно перебувати та хочеться якнайшвидше піти. Цей специфічний запах дуже стійкий і одне провітрювання не допомагає його позбутися. У хід йдуть різноманітні засоби – від покупної хімії до народних рецептів.

Серед способів, як позбутися старечого запаху у квартирі є ефективний, простий та безпечний для оточуючих. Для нього знадобляться компоненти, які є в арсеналі кожної господині.

Необхідно взяти ємність із шести літрами теплої води, додати 5 столових ложок оцту та одну столову ложку рідкого мила (найкраще господарського). Всі компоненти добре перемішати та використовувати розчин для прибирання.

Отриманим розчином потрібно протерти всі поверхні — підлогу, стіни, підвіконня, люстри, килими, м’які меблі. Весь текстиль, який використовується для прикраси будинку, необхідно обов’язково випрати. І не варто забувати про гарне провітрювання.

Розчин мила з оцтом не лише усуне неприємні запахи старості, а й видалить усі забруднення без розводів.

Для того, щоб напевно позбутися неприємного запаху у квартирі, розчиніть невелику кількість оцту в каструлі з окропом і залиште в кімнатах остигати. Пари оцту швидко усунуть спертий запах, що залишився.

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