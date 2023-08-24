Прекрасне ім’я Єва: що потрібно знати про носійок цього імені і коли всі Дні ангела Єви

Вважають, що саме це ім’я мала праматір усіх людей

Жіноче ім’я Єва на сьогоднішній день є далеко не найпоширенішим в Україні, проте вже багато століть воно незмінне одне з найвідоміших у світі.

"Телеграф" вирішив розповісти трохи про це ім’я — що воно означає, звідки походить, а також коли кожен День ангела Єви протягом року.

Значення імені

Це ім’я має єврейське походження і перекладається як "та, що дає життя", "пустотлива", "рухлива". Багато релігій вважають, що Євою звали першу жінку на Землі. Крім того, відомі такі Єви як преподобномучениця Єва Павлова, коханка Гітлера Єва Браун, знаменита актриса та модель Єва Лонгорія.

Зустрічаються такі форми імені як Хава (так воно вимовляється на Івриті), Іва, Ева. Також ім’я Єва може використовуватись як скорочена форма таких жіночих імен як Євгенія, Евеліна, Євдокія, Євангеліна тощо.

Прийнято вважати, що носії імені Єва зазвичай рухливі, працьовиті, веселі, самовпевнені, мають сильні вольові та лідерські якості, дуже люблять свою сім’ю. Крім того, Єви мають сильну інтуїцію і легко вразливі.

Коли День ангела Єви?

Єви всього раз на рік відзначають іменини за церковним православним календарем — 27 серпня, коли вшановується свята Єва Павлова.

Вітання з іменинами Єви

Ми приготували для Вас мінімалістичні листівки, якими красиво та просто можна привітати Єву з Днем ангела:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що не можна дарувати жінкам за народними прикметами.