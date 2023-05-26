Іменини Євдокії у 2023 році: всі дні, коли Євдокія святкує День ангела

Раніше це було дуже популярне ім’я

Ім’я Євдокія нехай не найпоширеніше зараз в Україні, але красиве та давнє. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Євдокії протягом року.

Значення імені Євдокія

Це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "благославна", "любов", "благовоління". Воно прийшло на територію Русі разом із християнством, спочатку було популярне серед усіх станів, а потім переважно поширювалося лише серед простих людей.

Є такі форми імені як Авдотья, Докія, Євдокея, Явдоха, Євдокіюшка, Євдося, Доняша, Євдоха, Дуня, Дуняша, Авдоня, Авдоха, Дуся.

Серед відомих українок на ім’я Євдокія варто згадати такі особи як поетеса та музейник Євдокія Антонюк, артистка Євдокія Боярська, письменниця Докія Гуменна, співачка Євдокія Колесник, військова льотчиця Євдокія Носаль, українська вчена та педагог Євдокія Голобородько.

Коли День ангела Євдокії?

Носії імені Євдокія відзначають свої іменини 15 разів на рік за церковним православним календарем:

11 січня;

5 лютого;

14 березня, — преподобномучениця Євдокія Іліопольська;

20 березня;

20 квітня;

30 травня, 20 липня, — свята велика княгиня Євдокія (в інокінях Євфросинія) Московська;

17 серпня, 24 вересня, — преподобномучениця Євдокія (Ія) Римляниня, Перська;

18 серпня;

26 серпня, — цариця Євдокія Константинопольська;

27 серпня;

28 вересня, — преподобномучениця Євдокія Ткаченко;

16 листопада;

23 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні перенесли святкування всіх важливих церковних свят.