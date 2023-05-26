Именины Евдокии в 2023 году: все дни, когда Евдокия празднует День ангела

Раньше это было весьма популярное имя

Имя Евдокия пусть не самое распространенное сейчас в Украине, но красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Евдокии в течение года.

Значение имени Евдокия

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "благославная", "любовь", "благоволение". Оно пришло на территорию Руси вместе с христианством, сначала было популярно среди всех сословий, а потом преимущественно распространялось только среди простых людей.

Есть такие формы имени как Авдотья, Докия, Евдокея, Явдоха, Евдокиюшка, Евдося, Доняша, Евдоха, Дуня, Дуняша, Авдоня, Авдоха, Дуся.

Среди известных украинок по имени Евдокия стоит вспомнить такие личности как поэтесса и музейник Евдокия Антонюк, артистка Евдокия Боярская, писательница Докия Гуменная, певица Евдокия Колесник, военная летчица Евдокия Носаль, украинская ученая и педагог Евдокия Голобородько.

Когда День ангела Евдокии?

Носительницы имени Евдокия отмечают свои именины 15 раз в году по церковному православному календарю:

11 января;

5 февраля;

14 марта, — преподобномученица Евдокия Илиопольская;

20 марта;

20 апреля;

30 мая, 20 июля, — святая великая княгиня Евдокия (в инокинях Евфросиния) Московская;

17 августа, 24 сентября, — преподобномученица Евдокия (Ия) Римляныня, Персидская;

18 августа;

26 августа, — царица Евдокия Константинопольская;

27 августа;

28 сентября, — преподобномученица Евдокия Ткаченко;

16 ноября;

23 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, на когда в Украине перенесли празднование всех важных церковных праздников.