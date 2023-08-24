Лінолеум стане як новий: чим його натерти, щоб покриття повернуло яскравість

Цей спосіб також прибере всі неприємні запахи

Врятувати підлогове покриття можна, навіть якщо лінолеум весь у дефектах. Щоб дати йому друге життя і не витрачатися на нове покриття, можна скористатися простим та економним способом.

Ви позбавитеся неприємних запахів, а колір лінолеуму проявиться і стане як новий, пише cpykami. Варто обробляти невеликі ділянки лінолеуму за раз – це не лише зручніше, а й простіше.

Чим обробити лінолеум

Насамперед слід знежирити невелику ділянку лінолеуму, наприклад, використовуючи уайт-спірит. Після цього нанести трохи оліфи для дерева на знежирену ділянку. Це можна зробити за допомогою ганчірки або руками (обов’язково у рукавичках). Ретельно втирайте оліфу у лінолеум. Після цього надлишки необхідно видалити сухою чистою ганчіркою.

Нема потреби після мити покриття. Оліфа буде поглинена, розкриє колір лінолеуму, додасть свіжості та посилить яскравість. Підлога не буде слизькою або липкою, а буде мати новий вигляд.

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