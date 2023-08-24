Рушники стануть м’якими наче хмари: використовуйте приправу

Суперпростий та доступний спосіб зробити рушники знову м’якими

Після довгого використання та прання махрові рушники втрачають свою м’якість. Повернути їм цю властивість за допомогою кондиціонера не вийде, тому що цей засіб не можна використовувати для рушників. Але не варто відправляти жорсткий рушник в брухт. Є прості народні засоби, які допоможуть виправити ситуацію.

Як повернути м’якість старим рушникам

Для цього знадобиться найпопулярніша спеція – сіль. Дві столові ложки звичайної солі слід розчинити в літрі прохолодної води. В отриманому розчині потрібно замочити старі жорсткі рушники.

Через 30-40 хвилин прополощіть рушники в чистій воді, акуратно відіжміть руками та повісьте сушитися. Білизна повинна сохнути на свіжому повітрі, але не під прямим сонячним промінням.

Після того, як рушник висохне, його потрібно відгладити з випарювачем. Після всіх цих маніпуляцій рушник знову стане м’яким.

Разом із сіллю можна використовувати нашатирний спирт. Розчиніть у холодній воді 2 чайні ложки нашатирного спирту та 2 столові ложки солі. Замочіть рушник у розчині на 2 години. Потім добре прополоскайте та висушіть виріб.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне застосування знайти для старих рушників.