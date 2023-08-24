Про мозолі можна забути раз і назавжди: чим натерти туфлі

Простий та дешевий трюк

Придбання нового взуття часто приносить радість, особливо жінкам, які тільки-но придбали модні туфлі. Але вони також можуть викликати дискомфорт від натирання ніг та утворення болючих мозолів.

Використання пластиру не є ідеальним рішенням, оскільки він часто буває помітний під взуттям, і при цьому буде мати неакуратний вигляд. Крім цього буває і так, що пластир починає скручуватися, що спричиняє додаткові незручності. Більш ефективне та комфортне рішення є, пише ukr.media.

Як запобігти натиранню від нового взуття

Для досягнення результату слід втирати звичайне шматкове мило всередині взуття, приділяючи особливу увагу п’яті та іншим вразливим ділянкам. Рекомендується проводити цю легку процедуру перед кожним виходом, допоки взуття добре не розноситься.

Також є ще один ефективний метод: перед взуванням просто нанесіть звичайний крем на ноги, такий як для рук або будь-який інший. Він зменшить тертя і надасть шкірі більш гладку поверхню.

Раніше ми писали, як усунути неприємний запах у взутті влітку. Сморід з улюблених кросівок вас більше не потурбує.