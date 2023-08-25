Повернути білизну пожовклій спідній білизні без відбілювача — реально: три корисні хитрощі

Білим речам необхідний правильний догляд, щоб їх колір зберігався

Біла білизна і особливо спідня білизна мають тенденцію з часом тьмяніти. На щастя, є ефективні та дуже прості способи повернути їм білизну.

Завдяки повсякденним інгредієнтам ви зможете зберегти улюблену білу спідню білизну, не побачивши її пожовклим, пише santeplus. Ось 3 поради, які варто взяти на озброєння прямо зараз.

Як відбілити спідню білизну

Лимон та перекис водню

Вам знадобиться одна склянка перекису водню, сік одного лимона та дві склянки води. Висипте інгредієнти в контейнер або таз і перемішайте до однорідної суміші. Потім замочіть одяг у цій рідині приблизно на двадцять хвилин, потім прополощіть у ньому речі перед звичайним пранням. Ви також можете висипати цю суміш прямо у відсік для пральних засобів.

Лимон та сіль

Вам знадобиться сік 2 лимонів, ½ склянки солі та 5 склянок холодної води. Нагрійте трохи води в каструлі, потім, коли вона закипить, додайте лимонний сік і сіль. Перемішайте кілька секунд, зніміть з вогню та перелийте суміш у миску. Замочіть спідню білизну в цій суміші на 1 годину, потім промийте чистою водою і проведіть звичайне прання. Однак майте на увазі, що цей трюк не підходить для крихких та делікатних матеріалів.

Харчова сода

Вам знадобиться 1 столова ложка харчової соди та 2 столові ложки води. Почніть зі змішування 1 столової ложки харчової соди з 2 столовими ложками води і нанесіть цю пасту на вашу білизну. Залишіть на 1 годину і після прополощіть спідню білизну і виперіть.

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