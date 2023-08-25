Чим натерти вікна, щоб вони блищали: дивний, але дієвий трюк

Найважливіше, не залишити на склі розводів, інакше вікна не виглядатимуть чистими

Миття вікон у будинку – рутинне, але непросте завдання. Сонячне проміння в ясну погоду підкреслить кожну пляму на склі, тому важливо очистити вікна до блиску і так, щоб не було розводів.

Щоб вікна блищали, їх потрібно натерти одним підручним засобом – оцтом, проте є важливий нюанс із температурою рідини. Про дивний, але дієвий лайфхак пише Express.

Так, вікна в будинку забруднюються пилом та відбитками пальців, через що втрачають блиск. Однак скло засяє, якщо помити його з оцтом. Дешевий побутовий засіб часто використовується у прибиранні.

Ключовий момент цього лайфхака – оцет має бути теплим. Слід нагріти оцет на низькій або середній температурі в термостійкій ємності, але не доводити до кипіння. Коли оцет почне виділяти пару, вилийте його в розпилювач.

Нанесіть рідину на вікна, приділяючи увагу найбільш забрудненим ділянкам. Залишіть оцет ненадовго на шибках, і лише потім змивайте. Для цього протріть поверхню чистою тканиною або паперовим рушником.

Крім того, ви можете зробити ще ефективніший засіб для миття вікон, якщо додасте до оцту цитрус. Просто змішайте цедру лимона та невелику кількість оцту, залиште суміш настоюватись на тиждень. Після цього нагрійте, розбавте водою та мийте отриманим розчином вікна.

Не менш важливо очищати віконні рами. Вони знову будуть білими, якщо ви скористаєтеся перевіреним лайфхаком, про який ми писали раніше.