Як повернути м’якість килиму з високим ворсом: фантастично простий трюк

Ноги потопатимуть у високому та м’якому ворсі килима

Килими з довгим м’яким ворсом створюють у кімнаті атмосферу комфорту та надають відчуття затишку. По такому підлоговому покриттю приємно ходити босоніж.

Але згодом будь-який килим, як і інші речі, втрачає свою м’якість, а довгий ворс приминається. Регулярного чищення килима недостатньо, щоб оновити ворс. В арсеналі досвідчених господинь є хитрість, яка дозволить це зробити з мінімумом витрат і буквально за одну ніч. Скориставшись цим лайфхаком, не захочеться купувати засоби для чищення в магазині.

Як підняти ворс на килимі

Для оновлення високого ворсу на килимі знадобиться спеція, яка є в кожному будинку — сіль. Краще проводити процедуру у вечірній час, щоб мешканці будинку не розносили засіб по інших кімнатах.

Щоб підняти довгий ворс, потрібно рівним шаром розсипати сіль по килиму і залишити на 12 годин. Вранці необхідно змісти сіль вологою щіткою та пропилососити килим.

Ворс підніметься, стане м’якшим і залишиться в такому стані. Рекомендується повторювати цю процедуру з килимом хоча б раз на місяць. Тоді покриття завжди виглядатиме як нове.

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