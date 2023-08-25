Як повернути м’якість килиму з високим ворсом: фантастично простий трюк
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Ноги потопатимуть у високому та м’якому ворсі килима
Килими з довгим м’яким ворсом створюють у кімнаті атмосферу комфорту та надають відчуття затишку. По такому підлоговому покриттю приємно ходити босоніж.
Але згодом будь-який килим, як і інші речі, втрачає свою м’якість, а довгий ворс приминається. Регулярного чищення килима недостатньо, щоб оновити ворс. В арсеналі досвідчених господинь є хитрість, яка дозволить це зробити з мінімумом витрат і буквально за одну ніч. Скориставшись цим лайфхаком, не захочеться купувати засоби для чищення в магазині.
Як підняти ворс на килимі
Для оновлення високого ворсу на килимі знадобиться спеція, яка є в кожному будинку — сіль. Краще проводити процедуру у вечірній час, щоб мешканці будинку не розносили засіб по інших кімнатах.
Щоб підняти довгий ворс, потрібно рівним шаром розсипати сіль по килиму і залишити на 12 годин. Вранці необхідно змісти сіль вологою щіткою та пропилососити килим.
Ворс підніметься, стане м’якшим і залишиться в такому стані. Рекомендується повторювати цю процедуру з килимом хоча б раз на місяць. Тоді покриття завжди виглядатиме як нове.
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