Не поспішайте купувати нову: чим почистити праску, що згоріла, за лічені хвилини

Розповідаємо, як почистити праску підручними засобами

Всі можуть зіткнутися з моментами, які відвертають увагу під час прасування. Наприклад, коли лунає телефонний дзвінок або ви просто задумалися, і раз! Ваша праска згоріла. Але не турбуйтеся, це не кінець світу і не кінець для вашого приладу. Існують такі рішення, які можуть повернути його до життя. До речі, зовсім не обов’язково прасувати постільну білизну та витрачати на це час.

А портал Informacion пропонує кілька простих порад, як почистити праску, що згоріла, в домашніх умовах. Ці інгредієнти знайдуться у кожному будинку.

Як почистити праску від нагару

Крок 1. Від’єднайте праску від мережі.

Перед початком чищення важливо переконатися, що праска відключена від мережі. Так ми уникаємо будь-яких ризиків та працюємо безпечно.

Крок 2. Використовуйте білий оцет для видалення нагару.

Білий оцет, цей вірний союзник у прибиранні, знову позбавить нас неприємностей. Нагрійте невелику кількість оцту, потім обережно протріть поверхню тканиною або губкою. Якщо в отворах або борозенках є сміття, обробіть їх тампоном, змоченим в оцті.

Крок 3. Велика сіль для ідеальної обробки.

Якщо на підошві праски ще залишилися сильні сліди нагару, порятунком стане сіль. Знову ввімкніть праску в розетку та насипте кілька столових ложок великої солі на тканину. Акуратними рухами потріть гарячу поверхню праски по тканині, доки плями повністю не зникнуть. Будьте обережні та не розжарюйте занадто сильно, щоб не обпектися. Після вимкнення та охолодження протріть поверхню вологою тканиною, щоб видалити залишки.

Крок 4. Використовуйте свічковий віск.

Якщо наведені вище дії не спрацювали, не турбуйтесь. Візьміть воскову свічку та увімкніть праску на помірну температуру. Потім обережно потріть поверхню праски свічкою і видаліть віск м’якою тканиною. Якщо сліди бруду є, нанесіть ще трохи оцту, як ми вже згадували раніше.

Крок 5. Дивовижний секрет – зубна паста.

Переконайтеся, що праска відключена від мережі, а потім нанесіть на поверхню трохи зубної пасти. Обережно потріть чистою тканиною, потім увімкніть функцію відпарювання на кілька хвилин. Коли праска нагріється, протріть її ганчіркою, щоб відполірувати та видалити сліди пасти.

Раніше ми розповідали, як швидко попрасувати речі. Ця хитрість набагато спрощує прасування навіть найделікатніших тканин.