Білими стануть навіть найбрудніші шкарпетки: три бюджетні хитрощі

Домогтися чудових результатів можна і без агресивних хімікатів

Навіть при частому пранні на наших білих шкарпетках залишаються стійкі чорні плями. Не поспішайте їх викидати, адже їм можна подарувати друге життя, використовуючи один із цих трьох екологічно чистих методів прання.

Дуже часто навіть найдорожча та розрекламована хімія виявляється зовсім не ефективною, пише портал santeplus. На щастя, є прості лайфхаки з підручними засобами, які допоможуть вам відбілити навіть найбрудніші шкарпетки.

Як випрати брудні білі шкарпетки

Вода та сіль

Спочатку потрібно змішати дві столові ложки солі з одним літром теплої води в тазику, в який потім занурите брудні шкарпетки. Дайте розчину подіяти протягом 10 хвилин. А потім випрати і промийте шкарпетки холодною водою.

Лимонний сік

Озброїться чашкою лимонного соку та літром теплої води. Залишіть шкарпетки в цій суміші на 45 хвилин, а потім промийте їх і дайте висохнути на сонці.

Харчова сода та лимон

Намочіть шкарпетки та приготуйте пасту із соку половини лимона та столової ложки харчової соди. Акуратно утріть суміш у шкарпетки і дайте їй подіяти протягом 10 хвилин. Потім випрати шкарпетки як завжди.

Раніше "Телеграф" розповідав про інших корисних лайфхаків під час прання. Якщо додати один секретний інгредієнт у барабан пральної машини, то рушники довго залишатимуться м’якими і шовковистими.