Чим натерти білі кросівки, щоб засліпили очі: є у кожній оселі

Повернути улюбленій парі білосніжний вид дуже просто

Стильне біле взуття ідеально підходить для літніх прогулянок. Проте з часом ваші улюблені кросівки або кеди можуть забруднитись і втратити свій первісний вигляд. Але не переживайте, повернути взуттю білизну легко.

Для очищення білих кросівок або кед користуйтеся сумішшю, виготовленою з доступних засобів. Вам знадобляться лише три компоненти: харчова сода, мийний засіб для посуду та зубна паста. Про це пише the sun.

Як відбілити світлі кросівки

Об’єднайте 2 столові ложки харчової соди з рівними частками засобу для миття посуду, після чого додайте 1 столову ложку зубної пасти. Підготовлену пасту слід нанести на взуття за допомогою щітки та залишити у такому стані протягом 10 хвилин.

Після цього потрібно помістити взуття в пральну машину, щоб позбавитися залишків суміші. Якщо вироби не можна прати в машині, можна ретельно прополоскати їх вручну.

Раніше ми писали, як усунути неприємний запах у взутті влітку. Сморід з улюблених кросівок вас більше не потурбує.