Ці засоби відмінно замінять пральний порошок: лайфхаки для ефективного прання

Як випрати речі, якщо вдома нема порошку

Пральний порошок може закінчитися у незручний момент. Якщо прання не можна відкласти на інший день і немає можливості сходити в магазин за порошком, доведеться скористатися альтернативними варіантами.

Якщо вам терміново потрібна альтернатива пральному порошку, загляньте в комору. У вас, напевно, є хоча б один або два ефективні замінники прального порошку — у крайньому разі підійде будь-яка з цих альтернатив. Про те, які це можуть бути засоби, пише Lovetoknow.

Ефективні замінники прального порошку

Сода

Якщо ви ставите питання, чим можна замінити пральний порошок для сильно забрудненого одягу, скористайтеся харчовою содою. Харчова сода також чудово підходить для очищення одягу з неприємним запахом.

Додайте у відсік для прального порошку пів склянки харчової соди. У відсік для полоскання додайте пів склянки оцту, він пом’якшить випрану тканину.

Якщо у вас закінчився оцет, лимонний сік у поєднанні з харчовою содою допоможе очистити білу та кольорову білизну.

Оцет

Дистильований оцет — ефективний засіб для видалення плям із брудної білизни, якщо у вас немає прального порошку. Для цього під час прання використовуйте пів склянки дистильованого білого оцту. Він видалить плями та запахи. Після висихання ви навіть не згадаєте, що додавали оцет.

Рідке мило

Як заміну порошку можна використовувати засіб для миття посуду або рідке мило. Знадобитися зовсім небагато коштів. Але цей спосіб підходить тільки для ручного прання, тому що рідке мило виробляє занадто багато піни, з якою не зможе впоратися машинка.

Перекис водню

Цей засіб підійде тільки для білих речей – перекис водню видалить усі забруднення та зробить колір одягу більш насиченим. Наповніть пральну машину водою, залийте у спеціальний відсік перекис водню та виконайте цикл прання, як завжди.

Горілка

Прання речей з делікатних тканин вимагає особливого підходу, але якщо вам потрібно миттєво позбутися запахів або плям, а у вас закінчився пральний порошок, ви можете скористатися горілкою.

Змішайте рівні частини горілки та води у пульверизаторі. Виверніть одяг навиворіт і трохи побризкайте його. Дайте одягу висохнути.

Цей спосіб не підійде у разі сильного забруднення речей.

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