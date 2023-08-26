Як відлякати бджіл від будинку народними засобами: не підлетять на кілометр
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У вересні-жовтні ці маленькі комахи починають готуватися до зимового сезону
На жаль, велика кількість на вашій території навіть таких корисних комах, як бджоли, може стати неприємністю. Особливо, якщо вони у великій кількості тиняються вашим подвір’ям або біля вікон і дверей, — не кажучи вже про ос. Однак, як і позбутися мух у будинку, прогнати цих комах можна.
Як зазначає портал Pearson, відлякати бджіл і ос може бути важкувато. Але це особливо важливо для людей, які страждають на алергію на бджолині укуси.
Що не люблять бджоли — народні засоби
Якщо у вас є ділянка або у вашому будинку є діти або домашні тварини, ви можете віддати перевагу натуральним методам, а не хімічним препаратам, щоб відвадити бджіл та ос від вашої території. Портал пропонує такі способи відлякати їх природним шляхом.
- Як позбутися бджіл за допомогою оцту
Оцет – чудовий засіб для відлякування комах. На відміну від хімічних репелентів, оцет не містить агресивних речовин та не шкодить більшості рослин.
Щоб зробити домашній оцтовий розчин:
- змішайте рівні частини води та оцту у пляшці з пульверизатором;
- добре розмішайте розчин.
Після цього розпорошіть його на будь-які місця, де ви часто бачите бджіл або ос. Ще один народний спосіб, як відлякати ос, це використовувати рослини, запах яких вони не люблять.
- Які квіти не люблять оси та бджоли?
Такі рослини як цитронелла, м’ята та евкаліпт є добрими варіантами. Якщо ви не хочете садити або ставити нові рослини у своєму дворі, ви можете використовувати свічки з цитронеллою або іншими ароматами, щоб злякати бджіл.
Раніше ми розповідали, чим небезпечний укус бджіл, як від них захиститися та допомогти потерпілому. Наслідки, які може викликати укус бджоли — алергія, ядуха і навіть смерть.