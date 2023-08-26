Як відлякати бджіл від будинку народними засобами: не підлетять на кілометр

У вересні-жовтні ці маленькі комахи починають готуватися до зимового сезону

На жаль, велика кількість на вашій території навіть таких корисних комах, як бджоли, може стати неприємністю. Особливо, якщо вони у великій кількості тиняються вашим подвір’ям або біля вікон і дверей, — не кажучи вже про ос. Однак, як і позбутися мух у будинку, прогнати цих комах можна.

Як зазначає портал Pearson, відлякати бджіл і ос може бути важкувато. Але це особливо важливо для людей, які страждають на алергію на бджолині укуси.

Що не люблять бджоли — народні засоби

Якщо у вас є ділянка або у вашому будинку є діти або домашні тварини, ви можете віддати перевагу натуральним методам, а не хімічним препаратам, щоб відвадити бджіл та ос від вашої території. Портал пропонує такі способи відлякати їх природним шляхом.

Як позбутися бджіл за допомогою оцту

Оцет – чудовий засіб для відлякування комах. На відміну від хімічних репелентів, оцет не містить агресивних речовин та не шкодить більшості рослин.

Щоб зробити домашній оцтовий розчин:

змішайте рівні частини води та оцту у пляшці з пульверизатором;

добре розмішайте розчин.

Після цього розпорошіть його на будь-які місця, де ви часто бачите бджіл або ос. Ще один народний спосіб, як відлякати ос, це використовувати рослини, запах яких вони не люблять.

Які квіти не люблять оси та бджоли?

Такі рослини як цитронелла, м’ята та евкаліпт є добрими варіантами. Якщо ви не хочете садити або ставити нові рослини у своєму дворі, ви можете використовувати свічки з цитронеллою або іншими ароматами, щоб злякати бджіл.

Раніше ми розповідали, чим небезпечний укус бджіл, як від них захиститися та допомогти потерпілому. Наслідки, які може викликати укус бджоли — алергія, ядуха і навіть смерть.