Просто посипте цим цибулю і лежатиме всю зиму: геніальний метод

Розповідаємо один із способів, як правильно зберігати цибулю в будинку

Зберігатися до весни може тільки вчасно зібрана і добре просушена цибуля пізніх сортів. Якщо у вас є город, ви можете вже навесні забезпечити свіжий урожай, виростивши на своїх грядках цибулю озиму. Як правильно висаджувати озиму цибулю, ми розповідали днями.

А для успішного збереження цибулі, зібраної восени або купленої на зиму, потрібно створити оптимальне середовище. Як повідомляє Ukr.Media, секретні компоненти для цього такі — паперові пакети, трохи розпушувача та борошно.

Як зберігати цибулю, щоб не згнила

Борошно і розпушувач поглинатиме вологу і запобігатиме гниттю:

посипте на дно пакета розпушувач тонким шаром;

покладіть цибулю в пакет;

між головками залишайте трохи місця для циркуляції повітря;

посипте шар цибулі борошном.

Якщо урожай великий, в одному пакеті ви можете покласти кілька шарів. У цьому разі просипайте борошном між шарами цибулі.

Пакет ретельно закрийте, щоб не допустити потрапляння вологи. А борошно та розпушувач поглинатимуть зайву вологу, яка ще може виділитися безпосередньо з цибулі. Це мікросередовище допоможе запобігти появі плісняви, розмноженню бактерій і гниттю. Також такий спосіб допоможе максимально віддалити термін, коли цибуля почне проростати.

Навіть якщо ви не захочете садити озиму цибулю на весну, у вас ще є час отримати чудовий урожай кількох городніх культур. Раніше ми писали, що можна посадити у другій половині серпня та для яких нових посівів підходить цей період.