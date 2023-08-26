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Як позбутися неприємного запаху з пральної машини: простий трюк, який працює

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Усунути неприємні аромати можна легко та просто
Усунути неприємні аромати можна легко та просто. Фото santeplusmag.com

Ретельне очищення необхідне боротьби з неприємними запахами.

Помітили неприємний запах білизни після того, як вийняли її з пральної машини? Швидше за все джерелом проблеми є саме пральна машинка, яку слід очистити якнайшвидше.

Усунути ці неприємні запахи можна дуже просто за допомогою легкого та безпомилкового трюку, пише портал santeplus. Хороший спосіб очищення вашої техніки — це використовувати соду та оцет.

Як усунути неприємні запахи з пральної машини

У рівних частинах змішайте чверть склянки харчової соди та води, потім вилийте розчин у резервуар для прального засобу. А у відділення для кондиціонера для білизни додайте трохи оцту.

Увімкніть звичайний цикл прання за температури 40 або 60 градусів. В результаті пральна машина не матиме неприємних запахів.

Неприємний запах може з’являтися не тільки в машинці, а й загалом у ванній або туалеті. Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та ефективно побороти сморід навіть без агресивних хімічних освіжувачів. А також ми писали, навіщо класти в пральну машину вологу серветку під час прання – цікавий лайфхак.

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#Неприємний запах #Прання #Лайфхак #Пральна машина