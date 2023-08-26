Як видалити плями зі скляних дверцят духовки: чотири чарівні трюки

Бруд можна усунути бабусиними хитрощами

Згодом на склі духовки можуть накопичуватися масляні плями та сліди жиру. Тому, щоб забезпечити чистоту побутового приладу, бажано мити внутрішнє скло духовки після кожного приготування їжі.

Якщо робити таке регулярне прибирання робити не виходить — не біда, адже позбутися навіть складних плям на дверцятах духовки можна підручними засобами, пише santeplus. "Чарівні" трюки — далі в матеріалі.

Як очистити скло на дверцятах духовки

Оцет та харчова сода

Щоб очистити брудне вікно якнайшвидше, почніть зі змішування склянки оцту з половиною склянки харчової соди до утворення пасти. Розподіліть його по всьому склу, приділяючи особливу увагу засохлим плямам. Залишіть на 30 хвилин, потім протріть губкою, змоченою у гарячій воді. Змийте теплою водою і витріть зайву вологу сухою тканиною з мікрофібри.

Лимон

Витиснувши лимон, змочіть у його соку губку та протріть вікно духовки. Потім помістіть цедру лимона в жароміцну місткість, наповнену водою, і запікайте при температурі 100°C протягом 20 хвилин, щоб позбавитися неприємних запахів з духовки.

Велика сіль

Пів склянки великої солі змішайте з половиною літра гарячої води. Нанесіть суміш на скло за допомогою губки та залиште діяти на 20 хвилин. Потім протріть скло м’якою тканиною та видаліть стійкі плями.

Харчова сода та сіль

Змішайте пів склянки харчової соди з|із| 1 столовою ложкою великої солі. Додайте воду до утворення однорідної пасти. Нанесіть пасту на скло та залиште діяти на 1 годину. Потім протріть акуратно вологою губкою, щоб видалити стійкі плями.

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