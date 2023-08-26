Не тільки для продуктів: харчовій плівці знайшли цікаве застосування

Лайфхаки з харчовою плівкою, які значно полегшують побут

На перший погляд, проста харчова плівка, яка є буквально на кожній кухні, має не так багато функцій. Але насправді з її допомогою можна запобігти проливанню напоїв, позбутися дрібних мошок, зварити яйце пашот і не тільки.

Як можна застосовувати харчову плівку

Для фруктів

Якщо фрукти не до кінця дозріли, за допомогою плівки для них можна зробити подібність до тепличних умов.

Складіть плоди в посудину та накрийте харчовою плівкою. У ємності накопичиться етилен — газ, який виділяють фрукти й допомагає їм дозріти. Через день-два плоди вже можна буде вживати. Для прискорення процесу під плівку можна покласти банан чи яблуко.

А ще за допомогою плівки можна продовжити життя зрілим бананам, які зазвичай псуються буквально за кілька днів. Оберніть їх ніжки кількома шарами харчової плівки та фрукти пролежати свіжими ще кілька днів.

Для квітів

Плівка допоможе продовжити життя зрізаним квітам. Оберніть ніжки квітів спочатку вологою серветкою, потім харчовою плівкою та поставте у воду. Букет простоїть довше, ніж звичайно.

Для холодильника

Щоб скляні полиці у холодильнику залишалися чистими, оберніть їх харчовою плівкою та періодично змінюйте її.

Для рук

Під час роботи на земельній ділянці без рукавичок не обійтись. Але якщо їх немає під рукою, оберніть живець грабель або лопати кількома шарами харчової плівки. Вона зменшить ковзання шкіри по поверхні та захистить руки від скал і водянок.

Для яєць

За допомогою плівки можна приготувати ідеальне яйце пашот. Для цього не доведеться розкручувати воду в каструлі, щоб вийшов вир.

Відірвіть великий шматок плівки, вилийте в центр сире яйце, зберіть краї так, щоб вийшов мішечок, і зав’яжіть їх ниткою. Помістіть яйце в киплячу воду і зачекайте 2-3 хвилини, доки білок не стане твердим.

Для вина

Відкриту пляшку неможливо закрити тією ж пробкою. Щоб вино не видихалося, оберніть шийку плівкою. Так воно збережеться до наступного застосування.

Від бризок

Під час роботи занурювальним блендером або міксером на кухні можна захистити навколишні предмети від бризок. Достатньо обернути ємність харчовою плівкою, у центрі зробити отвір для приладу. Після того можна сміливо збивати продукти та не перейматися тим, що в кухні буде брудно.

Щоб дитина не проливала рідину зі склянки на себе, оберніть ємність харчовою плівкою і просмикніть через неї трубочку для пиття. Напій не виллється зі склянки, навіть якщо дитина переверне його.

Від дрібних мошок

Зробіть пастку для дрібних мошок, які не дають життя. Помістіть на дно склянки приманку та оберніть її харчовою плівкою. Зубочисткою зробіть кілька отворів в імпровізованій "кришці". Комахи потраплятимуть усередину склянки, а назад вибратися вже не зможуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, які "приховані" властивості має міцелярна вода та як її можна використовувати не за призначенням.