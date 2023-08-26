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Один засіб раз й назавжди позбавить мошок, мух та мурах у будинку: як його зробити

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Комахи в будинку не радують нікого
Комахи в будинку не радують нікого. Фото freepik.com

Простий і доступний спосіб позбутися комах

Усім хочеться, щоб у будинку не було непроханих гостей у вигляді мошок, мурах, тарганів та інших комах. Для боротьби з ними часто доводиться використовувати агресивну хімію, яка мало того, що може бути шкідлива для здоров’я, так ще й коштує недешево.

Позбутися різних видів комах без застосування агресивної хімії допоможе один засіб, який можна за лічені хвилини змішати з доступних компонентів. Пляшечка з цим розчином буде ефективна при боротьбі з мурахами, мошками, тарганами та мухами.

Як зробити універсальний засіб від комах у будинку

Вам знадобиться:

  • спіраль від комарів;
  • 100 мілілітрів оцту;
  • 100 мілілітрів води;
  • 1 столова ложка засобу для миття посуду;
  • зірочки гвоздики.

У пляшечку з розпилювачем додайте всі рідкі компоненти, а також кілька шматочків спіралі від комарів та 5-7 шт. зірочок гвоздики.

Добре розмішайте компоненти та залиште засіб настоюватися не менше 30 хвилин.

Отриману отруту необхідно розприскувати у місцях скупчення небажаних комах. Слідкуйте за тим, щоб засіб не потрапляв на шкіру, а також на посуд та поверхні, з якими можуть контактувати продукти. Незабаром усі небажані сусіди зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко й просто позбутися плодових мошок.

Теги:
#Таргани #Комахи #Лайфхак #Мухи #Мошки