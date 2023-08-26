Один засіб раз й назавжди позбавить мошок, мух та мурах у будинку: як його зробити
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Простий і доступний спосіб позбутися комах
Усім хочеться, щоб у будинку не було непроханих гостей у вигляді мошок, мурах, тарганів та інших комах. Для боротьби з ними часто доводиться використовувати агресивну хімію, яка мало того, що може бути шкідлива для здоров’я, так ще й коштує недешево.
Позбутися різних видів комах без застосування агресивної хімії допоможе один засіб, який можна за лічені хвилини змішати з доступних компонентів. Пляшечка з цим розчином буде ефективна при боротьбі з мурахами, мошками, тарганами та мухами.
Як зробити універсальний засіб від комах у будинку
Вам знадобиться:
- спіраль від комарів;
- 100 мілілітрів оцту;
- 100 мілілітрів води;
- 1 столова ложка засобу для миття посуду;
- зірочки гвоздики.
У пляшечку з розпилювачем додайте всі рідкі компоненти, а також кілька шматочків спіралі від комарів та 5-7 шт. зірочок гвоздики.
Добре розмішайте компоненти та залиште засіб настоюватися не менше 30 хвилин.
Отриману отруту необхідно розприскувати у місцях скупчення небажаних комах. Слідкуйте за тим, щоб засіб не потрапляв на шкіру, а також на посуд та поверхні, з якими можуть контактувати продукти. Незабаром усі небажані сусіди зникнуть.
Раніше "Телеграф" розповідав, як легко й просто позбутися плодових мошок.