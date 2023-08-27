Як очистити дерев’яні кухонні меблі від жиру: ефективні методи без хімії

Ці продукти особливо ефективні у разі видалення жиру з дерев’яних поверхонь.

Видалення бруду та жирних плям із дерев’яних кухонних шаф – не завжди просте завдання, особливо якщо ці залишки накопичилися за кілька днів. Щоб забезпечити догляд та захистити цей матеріал, важливо знати правильні методи.

Піддаючись суворим випробуванням приготування, дерев’яні меблі можуть покритися стійкими слідами, які важко видалити без відповідних побутових засобів. Однак це необов’язково мають бути хімікати, пише santeplus. Існують чудові натуральні інгредієнти для видалення жирних плям з дерева.

Як очистити дерев’яні кухонні меблі.

Харчова сода

Змішайте трохи харчової соди із теплою водою до утворення пасти. Розподіліть його по брудних поверхнях, і використовуючи стару зубну щітку, потріть поверхню, що очищається, щоб видалити залишки жиру. Потім візьміть м’яку ганчірку і витріть бруд. Ви можете повторювати цю операцію стільки разів, скільки потрібно.

Оцет

Почніть з того, що змочіть чисту тканину оцтом і енергійно протріть поверхню, що очищається. Після візьміть другу тканину, змочену водою, і пройдіться по поверхні, щоб видалити бруд, що залишився. Потім візьміть паперовий рушник, щоб висушити вологі ділянки.

Рослинна олія

Для початку злегка змочіть чисту тканину олією. Акуратно потріть забруднені ділянки круговими рухами та залиште на 5 хвилин. Після цього протріть чистою тканиною, щоб видалити надлишки продукту.

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