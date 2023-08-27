Що нанести на річ перед пранням, щоб плями поту зникли назавжди

Для усунення жовтих слідів не потрібні великі витрати

У спекотну пору року на одязі завжди виникають плями в області пахв. Вони зазвичай утворюються через піт або дезодорант. Усунення таких забруднень може бути складним завданням, але є простий лайфхак, який допоможе відновити чистоту вашого одягу.

Для видалення слідів поту з одягу перед пранням застосуйте невеликий хитрий прийом. Про нього пише видання The Sun. Нам знадобиться рідкий пральний порошок, мийний засіб та стара зубна щітка.

Як прибрати плями поту з одягу

Перед початком процесу чищення виверніть річ навиворіт. Поступово розподіліть холодну воду на місце з плямами. Обережно нанесіть рідкий пральний порошок на плями. Ретельно утріть мийний засіб у тканину за допомогою старої зубної щітки. Після обробки всіх ділянок, на яких є сліди поту або дезодоранту, залиште річ на 15-20 хвилин. Помістіть предмет у пральну машину та проведіть прання у звичайному режимі разом з іншим одягом.

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