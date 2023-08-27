Для чого насправді потрібен отвір у ручці пилососа: всі використовують його не так

Така особливість конструкції відіграє важливу роль

У класичних моделях пилососів у ручці або трубі обов’язково є отвір, який відкривається та закривається. Цей елемент настільки звичний, що багато хто навіть не замислюється про те, для чого він необхідний та чи правильно він використовується. Так само як і не замислюються про те, навіщо держак шампура зроблено у формі петельки.

Більшість використовують отвір у трубі або шлангу пилососа, щоб контролювати потужність потоку повітря. Але насправді винахідники відвели йому трохи іншу функцію, пише Sante Plus.

Для чого отвір у трубі пилосмока

Коли отвір на шлангу або трубі пилососа відкритий, насадка не так щільно присмоктується до килима чи іншої поверхні. Варто закрити отвір та насадка дуже сильно присмоктується до поверхні.

Насправді цей отвір призначений для мінімізації ризику перегріву пилосмоку та його загоряння. У процесі прибирання можна випадково затягнути пакет, штору, будь-який інший предмет. Тоді труба забивається, у ній створюється вакуум, а двигун сильно перегрівається.

Отвір для вакуумної ручки пилосмока

Щоб двигун не згорів і потрібен отвір. Якщо сторонній предмет потрапив до пилосмока, швидко відкрийте засувку. Після цього тиск знизиться і внутрішня частина приладу охолоне. Тільки після того можна вимкнути пилосос, відкрутити шланг і дістати застряглий предмет.

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