Колір не полиняє: шість правил прання темного одягу

Джинси можуть вицвісти, якщо використовувати гарячу воду та кондиціонер для білизни

Прання темних речей вимагає дотримання правил, інакше колір тканини може втратити яскравість та насиченість. Невеликі хитрощі допоможуть уникнути вицвітання під час прання джинсів і не тільки.

Варто знати про шість правил перед тим, як поміщати речі темних відтінків у пральну машину. Про це пише Express.

По-перше, темні джинси слід прати навиворіт. Так вода та порошок мінімально впливатимуть на волокна тканини, що убезпечить від вицвітання.

По-друге, використовуйте холодну воду. Гаряча й тепла температура тут вам не помічник. Холодна вода з меншою ймовірністю вплине на забарвлення темних речей.

По-третє, вибирайте щадний режим. Делікатне прання — ідеальне рішення, якщо перете джинси. Так ви зможете запобігти зайвому тертю речей у процесі.

Крім того, користуйтеся м’яким мийним засобом. Агресивні пральні порошки, що містять відбілювач або інші сильні хімікати, приберіть подалі. Краще вибирати м’які засоби, призначені для очищення темного чи кольорового одягу.

Також відмовтеся від кондиціонера для білизни. Він надає одягу приємного запаху, проте залишає на тканинах сліди, які можуть вплинути, зокрема, на колір темних джинсів.

Зрештою, не перевантажуйте пральну машину речами. А темні та кольорові джинси взагалі краще прати окремо.

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