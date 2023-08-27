Порятунок для будь-якої господині: засіб з аптечки видалить найстрашніший бруд на плиті

Цей лайфхак допоможе відмити найбрудніше місце на кухні

Одні з найбрудніших місць у будинку зазвичай знаходяться на кухні. Особливої уваги під час прибирання в цій кімнаті вимагає плита. Крім пилу, крихт, слідів від їжі, доводиться довго і ретельно боротися з жиром, що налип.

Значно полегшити процес миття плити можна за допомогою правильних засобів для прибирання. При цьому не обов’язково купляти хімічні речовини. Досить використовувати туалетний папір, або мати під рукою нашатирний спирт.

Як відмити плиту від жиру

Спосіб очищення плити за допомогою нашатирного спирту один із найпростіших. Але працювати з цією речовиною потрібно в рукавичках, респіраторі та при відкритих вікнах.

Достатньо змочити ватяний диск або шматочок вати в цьому засобі з аптечки та протерти плями жиру, що налип на плиті. Решітку також потрібно обробити нашатирним спиртом, упакувати її в пластиковий пакет і залишити на ніч.

Після того як час вийде потрібно змити нагар і залишки нашатирного спирту з решітки. Найкраще робити це під проточною водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як без застосування хімії очистити кухонні меблі від жиру.