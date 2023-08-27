Як продовжити життя батареї телефону за хвилину: простий лайфхак

Експерт розповів про налаштування, яке допоможе вашому телефону прослужити довше

Для багатьох вже не є секретом, що не варто заряджати телефон до 100%, адже це може нашкодити батареї в довгостроковій перспективі. Однак є спосіб проконтролювати, щоб зарядка вчасно припинилася.

Для цього потрібно змінити лише одне налаштування у вашому телефоні. Яке саме, розповів експерт із мобільних ігор Casinos.win Кіаран Лі, пише Liverpool Echo.

Як відомо, експерти рекомендують намагатися тримати рівень заряду телефонів у межах 20-80%, щоб батарея прослужила якнайдовше. Однак не всім зручно стежити за показниками під час заряджання батареї та вчасно вимикати пристрій від розетки.

"Замість того, щоб перевіряти телефон вручну, ви можете налаштувати автоматизацію на новіших телефонах, яка буде сповіщати вас, коли відсоток заряду батареї падає нижче або вище певного рівня", — говорить Кіаран Лі.

Щоб налаштувати автоматику на iPhone, яка буде повідомляти вас, коли заряд батареї падає нижче 20% або досягає 80%, вам потрібно перейти в контекстне меню, потім вибрати автоматизацію, потім клацнути рівень заряду батареї і нарешті налаштувати оповіщення, коли рівень батареї впаде нижче 21%. Потім потрібно повторити дії для випадку, коли рівень заряду батареї досягне 80%.

Процес налаштування для Android може змінюватися в залежності від моделі, — пошукайте в розділі "Батарея" або скористайтеся спеціальними додатками з Google Play.

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