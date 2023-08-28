Просто, швидко та з одним інгредієнтом: трюк, як очистити кран від вапняних плям, щоб він виглядав як новий

Очистити крани можна екологічно чистими побутовими засобами

Будь то прибирання ванної або кухні, видалення залишків вапняного нальоту — непросте завдання. Тільки для цього завдання необов’язково використовувати побутовий виріб, наповнений хімічними сполуками.

Всього один нетоксичний інгредієнт може допомогти вам у регулярному догляді за кранами, які мають тенденцію покриватися білими відкладеннями, пише портал santeplus. Цей простий метод добре справляється з усуненням слідів вапняного нальоту. Він особливо ефективний для кухонного миття і видаляє стійкі плями.

Як очистити вапняні плями на крані

Щоб видалити вапняний наліт з екранів, все, що вам потрібно — це пляшка оцту, розпилювач, стара ганчірка і губка.

Почніть із розпилення на тканину оцту. Покладіть її на відкладення, а потім залиште на годину. Цей екологічний продукт для будинку є потужним абразивом, який позбавить цих слідів, не пошкодивши раковину або кран.

Після цього зніміть тканину і акуратно протріть все губкою. Якщо стійкі плями, потріть їх грубою частиною губки ретельніше.

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