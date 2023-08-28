Просто покладіть це в мильницю: економний лайфхак досвідчених господарок

Розповідаємо, як зробити, щоб мило в мильниці не розкисало

Якщо ваше мило намокає та стає слизьким, це приносить не лише неприємні відчуття при використанні, а й додаткові витрати. Адже мило, розмокле і м’яке, витрачається набагато швидше, ніж нормальний твердий брусок. Рідке мило можна хоча б використати, щоб замінити пральний порошок, якщо він закінчився. А коли звичайне мило розкисає – це просто змиті у каналізацію гроші.

Як заощадити на витраті мильного засобу, радить портал ukr.media. Для цього потрібний звичайний предмет, який є у кожній кухні.

Як зробити, щоб мило не розкисало – хитрий лайфхак

Найкраще тримати мило у ванній або над кухонною раковиною у підвісних мильницях з отворами, через які стікає вода. Але що робити, якщо такого аксесуара у вас немає чи ви просто не хочете пробивати дірки у стінах?

Щоб мило не мокло в мильниці з суцільним дном, покладіть туди кухонну губку для миття посуду. Якщо вона не підходить за розміром або формою, обріжте краї гострими ножицями. І вже на неї кладіть брусочок. Вся волога, що залишилася на милі після використання, вбиратиметься в мочалку.

Таким чином вирішуються одразу три проблеми:

мило не розмокає;

мильниця виглядає естетично;

витрата коштів скорочується до мінімуму.

Губкою, яка ввібрала мильну воду, можна протирати раковину та змішувач. Перед тим як покласти її назад, мочалку потрібно добре вижати.

Ще один спосіб, який може вам підійти для банного мила — кладіть його в полотняний мішечок і підвішуйте. Тоді, приймаючи душ наступного разу, ви візьмете до рук сухий шматочок, а не "желе", половина якого відразу піде у злив.

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