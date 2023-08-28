Не поспішайте викидати: цікаві ідеї, як використати прострочену косметику

Старим тіням та шампуню знайдено корисне застосування

Незалежно від фірми виробника косметичні засоби мають термін придатності й можуть викликати проблеми, якщо їх використовувати після його закінчення. Але це не означає, що вміст косметички потрібно відразу ж нести у відро для сміття. Деякі продукти ще можуть послужити вам.

Ось кілька розумних лайфхаків, які допоможуть повторно використати прострочену косметику. Ідеями ділиться Thechannel46.

Як використовувати прострочену косметику

Тіні для повік розумно через рік після відкриття упаковування змінити нові. Старі тіні подрібніть, додайте прозорий лак для нігтів і добре перемішайте. Таким чином вийде особливий колір лаку, який можна використовувати для оригінального дизайну.

Туш для вій. Термін придатності туші зазвичай спливає через 3-6 місяців, але викидати її необов’язково. Очищену щіточку можна використовувати, щоб приборкати неслухняні брови.

За допомогою щіточки можна зробити скраб для губ. Радять кілька крапель натуральної олії капнути на щіточку для туші та акуратно потерти губи. Після процедури шкіра губ буде гладкою та пружною.

Крім того, прострочена туш допоможе брюнеткам на якийсь час замаскувати пару сивих волосин.

Тонік. Через вміст спирту рідкі засоби, що очищають, можуть бути корисні для миття дзеркал, скла, плитки, екрана мобільного та ін.

Рідкі тоніки з простроченим терміном придатності також можна використовувати для чищення шкіряних виробів, включаючи взуття та сумки. Тільки переконайтеся, що ви використовуєте засіб без вибілювання.

Бальзам для губ. Для простроченого бальзаму можна знайти множину застосувань. Він допоможе захистити від пухирів, а також може використовуватися для пом’якшення кутикули. Крім того, за допомогою бальзаму для губ легко полагодити блискавку, що застрягла, і зберегти блиск взуття.

Олівець для очей та губ. Олівець для очей з простроченим терміном придатності можна безпечно використовувати повторно за допомогою простого трюку. Потримайте стрижень над вогнем, доки він не стане гарячим, але не розтане. Потім зачекайте, поки він охолоне, і користуйтеся як завжди. Після підігріву олівець працюватиме як рідка підводка для очей. Ним можна буде малювати фантастично чіткі лінії А прогрівання допоможе вбити бактерії, що накопичилися, і зробить олівець безпечним для повторного використання.

Крім того, олівці для очей і губ з терміном придатності, що минув, відмінно підходять для використання як олівці для малювання.

Шампуні та кондиціонери для волосся. Шампунь з простроченим терміном може пошкодити волосся і шкіру голови, але він ідеально підходить для інших цілей. Він м’якший за миючі засоби, тому його можна використовувати для прання делікатного одягу, наприклад мереживної спідньої білизни, виробів з вовни та кашеміру.

Кондиціонер легко може замінити крем для гоління. Він не буде пінитися, але пом’якшить волосся і зробить гоління гладкішим.

Крім того, кондиціонери та бальзами для волосся добре зарекомендували себе як засоби для прибирання ванної. Достатньо нанести трохи засобу на м’яку ганчірку і обробити всі змішувачі та іншу сантехніку, схильну до іржі. Засіб створить захисний бар’єр на предметах і корозія не дістанеться до них.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відновити розбиті тіні та пудру.