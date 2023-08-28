Навіщо натирати мило і ховати його в бачок: хитрість багатьох господинь

Проста хитрість для сліпучої білизни унітаза

У досвідчених господинь є свої особисті методи, які допомагають їм підтримувати унітаз у стані чистоти. Багато хто покладається виключно на готові хімічні засоби і рідко звертається за порадами до народних хитрощів. Однак історично склалося так, що прийоми, що передаються з покоління в покоління протягом десятиліть, виявляються значно ефективнішими та економнішими.

Дана порада допоможе вам підтримувати унітаз у чистоті без зайвих зусиль. Для повторення цієї хитрості знадобиться лише невеликий набір інгредієнтів, які, ймовірно, вже є у вас вдома. Про це пише cpykami.

Як підтримувати чистоту унітаза

Подрібніть на тертці один звичайний шматок мила. Змішайте з двома столовими ложками соди та однією столовою ложкою солі. Сформуйте маленькі кульки і помістіть їх у розрізану маску для обличчя. Потім зав’яжіть маску і підвісьте в бачку унітаза. Тепер при кожному змиві унітаз автоматично очищатиметься і виділятиме приємний аромат.

Раніше ми писали, як протікання в унітазі після змиву. Вирішити це можна легко та швидко.