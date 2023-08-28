Позбавить жиру та вогкості: розумні лайфхаки з крейдою

Крейду можна успішно використовувати для домашніх справ

Крейду, яка зазвичай використовується для малювання на асфальті або в школі насправді можна широко використовувати в побуті. Завдяки цьому засобу можна позбутися зайвої вологи, прибрати жирні плями, позбутися мурах і не тільки.

"Телеграф" зібрав незвичайні методи застосування крейди з побутовою метою.

Виведення плям

Крейда допомагає впоратися з жирними плямами на одязі. Забруднення необхідно ретельно натерти крейдою, почекати 10-15 хвилин, потім випрати річ, як завжди. Цей спосіб ефективний й для взуття. Але в цьому випадку крейду на плямі потрібно залишити на всю ніч, а потім акуратно пройтися цим місцем спеціальною щіткою.

Засіб від мурах

Мурахи терпіти не можуть крейду. Щоб припинити їх набіги, потрібно провести жирну лінію крейдою або покришити її біля передбачуваних входів до будинку. Комахи не перетнуть цю перешкоду.

Очищення раковини

Необхідно потовкти крейду, змішати її з водою до кашкоподібного стану, нанести щільним шаром на умивальник, залишити на пів години. Потім змити водою. Раковина сяятиме чистотою.

Догляд за сріблом

Крейда добре вбирає вологу. Якщо невелику кількість крейди зберігати поруч із виробами зі срібла, вона збереже її від потьмарення.

Усунення вологи та затхлого запаху

У закритій шафі через вогкість з’являється затхлий запах. Шматочки крейди на полицях поглинуть зайву вологу і про неприємний запах можна буде забути. Також крейду корисно розкладати у кухонних шкафчиках з крупами.

Ремонт замку

Якщо ключ у замку повертається важко, допоможе крейда. Достатньо рясно натерти ключ крейдою і вставити в замкову щілину. Крейда вбере весь бруд, і замок знову працюватиме легко і справно.

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