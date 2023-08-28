Навіщо класти губку для миття посуду до мильниці: знають далеко не всі

Трюк, який допоможе полегшити господарство

Багато хто міркує про те, як оптимально зберігати звичайне мило. Оскільки в мильниці воно може намокнути, стати слизьким та швидко витратитися, існує порада, яка допоможе вам заощаджувати на цьому гігієнічному засобі.

Все, що вам потрібно зробити, це мати під рукою звичайну губку для миття посуду. Корисним трюком поділилися на сайті ukr.media.

Як довше зберігати мило

Необхідно помістити губку в ємність для мила, а потім додати шматочок мила. Якщо форма губки не підходить, її можна обережно обрізати. Завдяки використанню поролону, рідина миттєво вбиратиметься.

Цей метод має кілька важливих переваг. Місткість для мила завжди буде мати акуратний вигляд, без зайвої рідини, що накопичується. Крім того, ви зможете значно заощадити на мильних засобах, оскільки їхня витрата буде суттєво знижена.

Не соромтеся впроваджувати різні хитрощі у повсякденному житті – вони допоможуть спростити побутові завдання та заощадити на різних ресурсах.

Раніше ми писали, для чого смажити мило на сковороді. Дуже незвичайний, але ефективний лайфхак.