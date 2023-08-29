Нагар зникне за 7 хвилин, якщо підігріти у сковороді один інгредієнт

Все, що вам знадобиться, це мило та тертка

Багато хто часто поставати перед труднощами прибирання, коли на поверхнях сковорідок утворюється товстий шар нагару. Проте існують прості способи розв'язання цієї проблеми. Для цього не потрібні дороговартісні засоби. Використовуючи одну хитрість, ви не тільки повернете посуду чистий вигляд, але й зможете заощадити сімейний бюджет.

Застосувавши лише два засоби, ви зможете легко впоратися з цим викликом, пише ukr.media. Потрібно звичайне господарське мило і металева терка.

Як почистити сковороду від нальоту

Для видалення нальоту слід нанести близько трьох столових ложок стружки від мила на поверхню посуду та рівномірно розподілити її поверхнею. Після цього слід влити трохи води в ємність, а потім нагріти суміш і, використовуючи жорсткий бік губки, очистити стінки сковорідки від нагару. Зазвичай після таких простих дій нагар почне зникати сам собою всього за сім-десять хвилин.

Раніше "Телеграф" писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити відразу після покупки кухонного начиння.