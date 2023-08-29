Ваші меблі будуть сяяти: як позбутися подряпин та доглядати за деревиною

Три простих способи догляду за меблями за допомогою підручних засобів

Старі меблі можуть принести розчарування власникам не тільки запахом затхлості всередині, з яким можна достатньо легко впоратися, а й своїм зовнішнім виглядом. Подряпини та втрата блиску може зробити з розкішного гарнітуру непотріб.

Однак проблему можна спробувати виправити. Портал Diyncrafts дає одразу кілька порад, як можна привести до ладу меблі з деревини та чого не треба робити при догляді за ними.

Прибрати подряпини з дерев'яних меблів

Щоб меблі виглядали доглянутими та ліквідувати сліди від попередніх халеп, можна скористатися розрізаними навпіл горіхами. Рекомендують волоський, однак зазначають що підійде також пекан чи мигдаль. Треба потерти місце подряпини горіхом, потім пальцями аби олія горіха проникла в деревину. Далі — треба відшліфувати місце тканиною.

Для блиску меблів та приємного аромату

Оливкова олія та лимон — прості інгредієнти з будь-якого супермаркету. Вони можуть додати блиску вашим меблям. Треба змішати оливкову олію та лимонний сік у пропорції 2 до 1 і протерти сумішшю дерев'яні поверхні меблів. Блиск та аромат готові.

Спеціальні продукти для чищення меблів — не завжди гарний вибір

В засобах для меблів іноді можна зустріти силікон. Ця складова може залишити наліт на деревині і з часом погіршувати її вигляд. Вода та ганчірка впораються краще.

Раніше "Телеграф" розповідав про вельми оригінальний спосіб китайських господинь надати меблям блиску. Для цього використовують скисле молоко.