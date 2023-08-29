Просто засипте це в унітаз: заблищить без відбілювача, як новий

Вдихати запах відбілювача дуже шкідливо

Навіть якщо ця робота вам неприємна, прибирання туалету є обов’язковим домашнім завданням. Щоб позбавитися бактерій, необхідно його регулярно чистити і дезінфікувати. А відмити унітаз до блиску не так і важко, як може здатися.

Як радить портал santeplus, для цього немає сенсу використовувати відбілювач. Все, що вам потрібно зробити, це використати щоденний продукт, який буде ефективним і зробить ваш туалет бездоганним. До того ж цей спосіб дозволить заощадити на купівлі дорогих спеціальних засобів.

Як очистити унітаз від сечового каменю – простий спосіб

Туалети є розсадником бактерій, тому їх потрібно регулярно чистити. Щоб ваш унітаз завжди був чистим та доглянутим, скористайтеся цим простим та ефективним прийомом:

насипте 2-3 столові ложки прального порошку в унітаз;

залиште засіб на ніч;

наступного дня потріть унітаз щіткою.

Потім змийте туалет та ваш туалет буде чистим. Цей спосіб видаляє стійкі відкладення сечі.

Для більшої ефективності розпиліть оцет на чашу та всі елементи унітазу, включаючи сидіння та кришку, залиште на кілька хвилин, потім змийте. Білий оцет видаляє сліди вапняного нальоту та дезінфікує унітаз. Цей трюк очищає, позбавляє від нальоту та ароматизує ваш туалет.

Раніше ми розповідали ефективні методи, як очистити праску, що згоріла. Деякі з них, напевно, вас здивують!