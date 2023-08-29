Навіщо розкладати цибулю по кімнатах під час ремонту: корисний лайфхак

Нарізана цибуля позбавить поширеної проблеми з фарбою

Під час ремонту приміщень часто використовують фарбу. Не завжди вдається знайти засіб без запаху та доводиться покривати поверхні фарбою з різким ароматом. Зазвичай на те, щоб він вивітрився, йде навіть не один день.

Запах фарби вважається шкідливим для людського організму. Він може спричинити нудоту, головний біль, запаморочення, алергію. Тому його потрібно максимально швидко позбавлятися. Мало хто знає, але в цьому може бути корисна цибуля.

Як позбутися запаху фарби в приміщенні

Найпростіший варіант позбутися запаху фарби – відкрити всі вікна та міжкімнатні двері навстіж на одну добу. За цей час неприємний запах повинен вивітритися, а ділянки, що не просохли, остаточно висохнути.

Крім того, можна використовувати цибулю. Попри те, що цибуля сама видає їдкий неприємний запах, вона також має особливість поглинати інші аромати, пише kirpi4ik.

Для позбавлення запаху фарби потрібно використовувати цибулю білих й жовтих сортів. Цибулини великого та середнього розміру рекомендують розрізати на половинки та розкласти по одній на тарілки або підставки зрізом нагору.

Тарілки з цибулею потрібно поставити біля стін та в центрі приміщення, де пахне цибулею та залишити на деякий час. У деяких випадках достатньо протримати цибулю 1 ніч.

Після завершення процедури вміст тарілок викинути. Вживати таку цибулю категорично не можна.

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