Навіщо на дні винної пляшки поглиблення: воно зроблено не просто так

Таку ж западину можна побачити на пляшці пива

Тим, хто хоч раз тримав у руках пляшку вина, відомо, що на дні є поглиблення. Воно обов’язково присутнє на пляшках із шампанським і є на пивних пляшках. Призначення западини багатьом неочевидно. Насправді воно виконує відразу кілька функцій.

Поглиблення у пляшці називається пунт. Як пише Drik.co.ua, раніше пунт утворювався через особливості виробництва скла. У той же час завдяки йому пляшка була стійкою та міцною. Тому з переходом на промислове виробництво поглиблення у дні пляшки збереглося.

Без пунту на дні вина пляшка має всі шанси луснути навіть за слабкого удару. Особливо актуальною ця проблема є для шампанського. Поглиблення на дні значно збільшує міцність пляшки за рахунок додавання додаткових ребер жорсткості та зняття частини навантаження з рівної поверхні скла.

Крім того, у канавці на дні пляшки збирається винний осад і завдяки цьому має менше шансів потрапити у келих.

Є версії, що поглиблення у пляшці покращує смак вина під час зберігання, дозволяє швидше охолодити вино та робить розлив зручнішим. Але експерти відносять це до вигадок.

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