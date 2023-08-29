З матраца зникнуть будь-які плями: змішайте лише три підручні засоби

Не поспішайте звертатися до хімчистки, є шанс врятувати матрац без сторонньої допомоги

На матраці часто виникають плями, чи то шоколад, кава чи косметика. Впоратися з чищенням допоможуть підручні засоби, які стовідсотково знайдуться у вашому будинку.

Щоб прибрати стійку пляму з матраца, приготуйте своїми руками потужний розчин. Про дієвий лайфхак пише Express.

Так, очистити матрац від будь-яких забруднень можна без пральної машини в домашніх умовах. Хімчистка не знадобиться, якщо ви скористаєтеся саморобним засобом із трьома ключовими інгредієнтами – водою, мийним для посуду та перекисом водню.

Секретом виведення плям з матраців поділилася популярна в мережі блогерка Ванеса Амаро, хатня робітниця, яка називає себе "королевого прибирання". Фахівчиня пропонує зробити розчин для чищення, для нього вам потрібні зубна щітка, розпилювач, дві чашки води, п’ять крапель засобу для миття посуду і одна чашка перекису водню. Останній компонент, до речі, делікатно й ефективно видаляє плями та пил. Мийний для посуду повинен бути безбарвним, щоб не зафарбувати матрац.

Крім того, в саморобний засіб ви можете додати п’ять крапель вашої улюбленої ефірної олії. Однак пам’ятайте, що деякі з них шкідливі для домашніх тварин (евкаліпт, цитрусові та м’ята).

Змішайте інгредієнти і за допомогою розпилювача нанесіть на пляму, яка забруднює ваш матрац. Почистіть ділянку зубною щіткою. Візьміть білий рушник і промокніть пляму. Повторюйте процедуру, доки слід не зникне.

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