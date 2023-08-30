Чим помити вікна, щоб блищали аж до весни: бруд не прилипне

Навіть до вікон на невисоких поверхах не прилипатиме пил

Миття вікон — не найзручніше і радісне заняття. Але без цього не обійтись. За теплу пору року на поверхні скла напевно накопичилося багато бруду та пилу і до настання холодів важливо встигнути бездоганно вимити вікна.

Щоб вікна блищали, на них не було розводів і бруд ще довго не прилипав до їх поверхні, потрібно дотримуватися правил миття та застосувати невелику хитрість.

Насамперед потрібно озброїтися чистою ганчіркою, шваброю та відром із водою. Замість швабри можна використовувати спеціальну щітку для миття вікон. Якщо вікна дуже брудні після дощів, можна додати у воду трохи мила. Отриманим розчином потрібно пройтися вікнами, а потім протерти поверхню чистою і сухою ганчіркою.

Потім потрібно протерти скло ганчіркою з використанням спеціальних засобів для миття вікон або навіть чайної заварки. Після цього вікна потрібно витерти паперовими рушниками.

І вже на третьому етапі потрібно застосувати засіб, який відштовхуватиме всі забруднення з поверхні скла. Для цього необхідно змішати 100 мл гліцерину, 3 краплі нашатирного спирту, 40 мл води.

В отриманому розчині потрібно змочити чисту серветку та натерти чисті вікна.

Чудо-розчин на основі гліцерину утворює на склі захисну плівку і тому пил й бруд не будуть осідати на вікнах.

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