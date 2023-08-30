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Павуки зникнуть назавжди: за допомогою яких запахів відлякати комах від дому без використання хімікатів

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Павукам не місце у вашій оселі Новина оновлена 30 серпня 2023, 09:41
Павукам не місце у вашій оселі. Фото Freepik

Впоратися з павукоподібними можна за допомогою абсолютно натуральних методів

Влітку будинки атакують всюдисущі мухи, але ближче до осені загострюється проблема з іншими комахами – павуками. Позбутися небажаних гостей легко і просто, хімікати застосовувати не доведеться.

Щоб відлякати павуків від житла, скористайтеся особливими натуральними запахами. Про дієві лайфхаки пише Express.

  • Ефірні олії

Як і багато жуків, павуки ненавидять різкі ароматичні запахи. Тому варто додати 10 крапель ефірної олії у воду в пульверизаторі і використовувати в будинку. Не пропустіть кути кімнат, шафи та інші важкі меблі, тріщини в стінах і простір під вікнами.

Підійдуть і нерозбавлені ефірні олії. Просто розподіліть кілька крапель на всі кути будинку. Найбільш ефективні для відлякування павуків олія чайного дерева, лаванди, евкаліпта, перцевої м’яти та цитронелли.

  • Цитрусові

Ви зможете легко приготувати засіб від павуків, вичавивши половинку лимона і змішавши її з водою. Налийте цю рідину в пульверизатор і розпорошіть. Як виявилось, павуки ненавидять цитрусові.

Альтернативний спосіб — висушити шкірку цитрусових на сонці. Розсипайте цей порошок у кімнатах щотижня, павуки з дому зникнуть. Найоптимальніші варіанти: шкірка грейпфрута, апельсина, лимона або лайма або їхня суміш.

  • Спеції та трави

Трави, спеції та кулінарні порошки, такі як сіль, харчова сода, куркума або сушена м’ята, також чудово справляються з павуками. Вам потрібно посипати інгредієнт безпосередньо у місцях, де ховаються комахи.

Молотою гвоздикою та чорним перцем спробуйте посипати щілини, кути й потаємні місця у будинку. Додамо, що спеції досить сильні, тому надягайте маску та захисні окуляри, коли здійснюватимете маніпуляцію.

  • Оцет

Рідина, яка знайдеться у вашому будинку, чудово справляється з комахами, включаючи павуків. Приготуйте розчин з однієї частини оцту та однієї частини води, потім розпорошіть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що певні запахи діють і проти комарів у будинку. Ви можете обійтися без магазинних репелентів.

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