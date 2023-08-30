Павуки зникнуть назавжди: за допомогою яких запахів відлякати комах від дому без використання хімікатів

Впоратися з павукоподібними можна за допомогою абсолютно натуральних методів

Влітку будинки атакують всюдисущі мухи, але ближче до осені загострюється проблема з іншими комахами – павуками. Позбутися небажаних гостей легко і просто, хімікати застосовувати не доведеться.

Щоб відлякати павуків від житла, скористайтеся особливими натуральними запахами. Про дієві лайфхаки пише Express.

Ефірні олії

Як і багато жуків, павуки ненавидять різкі ароматичні запахи. Тому варто додати 10 крапель ефірної олії у воду в пульверизаторі і використовувати в будинку. Не пропустіть кути кімнат, шафи та інші важкі меблі, тріщини в стінах і простір під вікнами.

Підійдуть і нерозбавлені ефірні олії. Просто розподіліть кілька крапель на всі кути будинку. Найбільш ефективні для відлякування павуків олія чайного дерева, лаванди, евкаліпта, перцевої м’яти та цитронелли.

Цитрусові

Ви зможете легко приготувати засіб від павуків, вичавивши половинку лимона і змішавши її з водою. Налийте цю рідину в пульверизатор і розпорошіть. Як виявилось, павуки ненавидять цитрусові.

Альтернативний спосіб — висушити шкірку цитрусових на сонці. Розсипайте цей порошок у кімнатах щотижня, павуки з дому зникнуть. Найоптимальніші варіанти: шкірка грейпфрута, апельсина, лимона або лайма або їхня суміш.

Спеції та трави

Трави, спеції та кулінарні порошки, такі як сіль, харчова сода, куркума або сушена м’ята, також чудово справляються з павуками. Вам потрібно посипати інгредієнт безпосередньо у місцях, де ховаються комахи.

Молотою гвоздикою та чорним перцем спробуйте посипати щілини, кути й потаємні місця у будинку. Додамо, що спеції досить сильні, тому надягайте маску та захисні окуляри, коли здійснюватимете маніпуляцію.

Оцет

Рідина, яка знайдеться у вашому будинку, чудово справляється з комахами, включаючи павуків. Приготуйте розчин з однієї частини оцту та однієї частини води, потім розпорошіть.

Раніше "Телеграф" розповідав, що певні запахи діють і проти комарів у будинку. Ви можете обійтися без магазинних репелентів.