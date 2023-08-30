Бур’яни на ділянці зникнуть за день: з чого зробити потужний спрей

Впоратися з небажаною рослинністю в саду або на городі можна без хімікатів

Боротьба з бур’янами – основне завдання дачників хоч на початку, хоч наприкінці сезону. Для видалення непотрібних рослин у саду або на городі необов’язково використовувати хімікати з магазину.

З бур’янами на дачній ділянці впорається потужний саморобний спрей, який легко приготувати з підручних засобів. Про це розповідає Express.

Так, досвідчені дачники рекомендують прибирати бур’яни із земельних "квадратів" за допомогою домашнього розчину, приготовленого зі столового оцту, солі та рідини для миття посуду. Такий саморобний засіб здатний видалити небажану рослинність лише за один день.

Необхідно змішати невелику кількість інгредієнтів (оцту, солі та мийного для посуду) і залити суміш у розпилювач. Обробляйте спреєм бур’яни на дачній ділянці. Важливо не наносити засіб на рослини, які вам потрібні. Рясно розпиліть розчин на доріжки у дворі та під’їзні шляхи, де також часто виникають бур’яни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з поширеним бур’яном на дачній ділянці – плющем, який росте швидко та масово, завдаючи шкоди іншим культурам. Ця рослина – головний біль для дачників.