Як позбутися запаху поту на одязі: п’ять порад, про які ви не знали

Щоб усунути запах поту, сипати "тонну" прального порошку не обов’язково, навіть заборонено

Буває важко вивести запах поту з одягу. Він з’являється влітку через спеку або після інтенсивного тренування і буквально в’їдається в тканину.

На порталі Nike дали кілька порад, як вивести запах поту з одягу. Якщо їх дотримуватись, то речі довше прослужать.

Просушіть мокрий одяг перед пранням

Якщо спітнілу майку зберігати в кошику для білизни або засунути в шафу, то вона може не встигнути висохнути. Через це запах поту сильніше вбереться в тканину, тому що бактерії поту активно розмножуються у вологому середовищі. Щоб цього уникнути, спочатку висушіть спітнілий одяг, щоб зменшити зростання бактерій і ймовірність проникнення запахів.

Замочіть одяг у спеціальному розчині

Перед пранням замочіть одяг у розчині оцту з содою, щоб усунути неприємний запах. Оцет — це природний дезодорант, а харчова сода має лужні властивості, які допомагають дезінфікувати одяг. Наберіть у таз холодної води, додайте чашку білого оцту і чашку харчової соди. Замочіть одяг у розчині на 30 хвилин, після чого випрати в машинці. Якщо ж часу на замочування немає, то додайте оцет у тій самій пропорції разом із пральним порошком у пральну машинку.

Будьте обережні з пральним порошком

Під час прання важливо не переборщити з пральним порошком – принцип "чим більше, тим краще" тут не працює. Річ у тому, що пральні порошки та підсилювачі можуть залишати на одязі сліди, які затримують запахи. Краще використовувати ці кошти лише у рекомендованих пропорціях.

Не використовуйте кондиціонер для білизни

Кондиціонери для білизни, як і порошки, можуть залишати наліт, який може ще більше затримувати бактерії та небажані запахи. Хоча кондиціонери для білизни можуть допомогти деяким речам стати м’якими та пахнути свіжістю, краще уникати їх використання при пранні спітнілого одягу.

Виверніть одяг навиворіт

Бактерії поту накопичуються переважно всередині одягу, адже саме ця частина і прилягає до тіла. Щоб ефективно позбутися запаху, потрібно вивернути одяг навиворіт.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як позбутися запаху поту у взутті. Найчастіше амбре з’являється у взутті, яке рідко чистять, носять не по сезону, якщо воно виконане з неякісних матеріалів.