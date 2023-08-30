Зникнуть навіть найстійкіші плями: як відбілити одяг без відбілювача

Три натуральні рішення, про які вам слід знати

За білою білизною часто складно доглядати, адже на такому одязі плями з’являються набагато швидше, та й виводяться теж насилу. Щоб видалити стійкі плями та відбілити білизну, деякі перед пранням у машині використовують відбілювач. Проте можна обійтися і без агресивної хімії.

Щоб повернути блиск білому одягу без використання відбілювача та інших хімікатів, є 3 надійні поради, пише портал santeplus. Ваші речі будуть як нові безпеки для здоров’я та навколишнього середовища.

Як відбілити білий одяг без хімії

Харчова сода

Цей чудодійний продукт можна використовувати у різних побутових цілях. Щоб вибілити білизну, можна використовувати цей універсальний порошок. У тазу змішайте чотири літри води з чашкою харчової соди та замочіть у ній білий одяг. Залиште на 1 годину, потім помістіть речі у пральну машину, щоб завершити очищення.

Аспірин

Аспірин — дуже ефективний спосіб видалити засохлу пляму і сліди поту, що з’явилися на білому одязі. Просто розчиніть п’ять таблеток аспірину в тазі з холодною водою, а потім замочіть одяг на 1 годину в рідині. Потім покладіть одяг у пральну машину і виперіть як завжди.

Оцет

Щоб зберегти м’якість білої білизни та повернути їй блиск, перед запуском програми можна залити в пральну машину 3 склянки білого оцту. Ви не тільки зможете попрощатися зі стійкими плямами, але й зможете насолоджуватися чистою та блискучою білою білизною.

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