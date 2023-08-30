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Зникнуть навіть найстійкіші плями: як відбілити одяг без відбілювача

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Ваш одяг стане білішим за білий! Новина оновлена 30 серпня 2023, 19:34
Ваш одяг стане білішим за білий!. Фото santeplusmag.com

Три натуральні рішення, про які вам слід знати

За білою білизною часто складно доглядати, адже на такому одязі плями з’являються набагато швидше, та й виводяться теж насилу. Щоб видалити стійкі плями та відбілити білизну, деякі перед пранням у машині використовують відбілювач. Проте можна обійтися і без агресивної хімії.

Щоб повернути блиск білому одягу без використання відбілювача та інших хімікатів, є 3 надійні поради, пише портал santeplus. Ваші речі будуть як нові безпеки для здоров’я та навколишнього середовища.

Як відбілити білий одяг без хімії

  • Харчова сода

Цей чудодійний продукт можна використовувати у різних побутових цілях. Щоб вибілити білизну, можна використовувати цей універсальний порошок. У тазу змішайте чотири літри води з чашкою харчової соди та замочіть у ній білий одяг. Залиште на 1 годину, потім помістіть речі у пральну машину, щоб завершити очищення.

  • Аспірин

Аспірин — дуже ефективний спосіб видалити засохлу пляму і сліди поту, що з’явилися на білому одязі. Просто розчиніть п’ять таблеток аспірину в тазі з холодною водою, а потім замочіть одяг на 1 годину в рідині. Потім покладіть одяг у пральну машину і виперіть як завжди.

  • Оцет

Щоб зберегти м’якість білої білизни та повернути їй блиск, перед запуском програми можна залити в пральну машину 3 склянки білого оцту. Ви не тільки зможете попрощатися зі стійкими плямами, але й зможете насолоджуватися чистою та блискучою білою білизною.

Раніше ми пропонували самостійно виготовити гель для прання. Також ми розповідали, як правильно прати речі в машинці, щоб вони не пускали фарбу.

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#Прибирання #Лайфхак