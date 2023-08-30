Як зробити, щоб речі після прання приємно пахли: кондиціонер не знадобиться

Прості способи зробити так, щоб білизна пахла свіжістю

Приємно, коли після прання речі мають свіжий аромат. Але іноді навіть за допомогою спеціального кондиціонера для білизни не виходить досягти такого ефекту.

"Телеграф" розповість про прості способи покращити запах речей.

Не забивайте пральну машину догори. Інакше білизна не зможе обертатися і залишиться не до кінця випраною.

Не кладіть багато порошку. Вважається, що якщо насипати більше порошку в пральну машину, то речі будуть чистішими. Це не так. Насправді засіб не змиється до кінця і почне накопичуватися в тканині, через що одяг здаватиметься жорстким. Ні про яку свіжість у такому разі говорити не доведеться.

Замість кондиціонера використовуйте лавандову воду. Вона надасть білизні приємного аромату.

Залийте дві столові ложки бутонів лаванди половиною склянки гарячої води, накрийте ємність і залиште на кілька годин. Потім процідіть рідину та перелийте в пульверизатор. Також можна змішати в ємності 90 мл води, 30 мл горілки та 10 крапель ефірної олії лаванди. Розпорошіть лавандову воду на одяг перед тим, як прасувати речі.

Лавандову воду можна замінити засобом із цитрусовим ароматом. Змішайте 170 гр харчової соди, 85 гр бури, 200 мл білого оцту і 20 крапель лимонної або апельсинової ефірної олії. Використовуйте цю суміш разом зі звичайним порошком під час прання – тоді ваші речі будуть приємно пахнути.

Якщо ваша білизна погано пахне після прання, варто перевірити пральну машину — можливо, в баку пральної машини застояла вода.

Також білизна буде неприємно пахнути, якщо вона після прання довго лежатиме в пральній машині.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбілити речі без застосування відбілювача.