Очистити сковороди, що пригоріли, і зробити їх як нові можна за лічені хвилини: три ефективні трюки

За допомогою цих порад ви зможете швидко відновити сковороди, що пригоріли.

Висока температура або проста необережність можуть спалити сковороди і покрити їх чорним нальотом, що важко видаляється. Тоді здається, що сковороду неможливо відмити, але не все втрачено.

Сковороду, що обгоріла, можна відновити навіть не витрачаючи грошей, пише santeplus. Вам знадобляться ці три натуральні та економічні поради.

Як очистити сковороди, що пригоріли.

Велика сіль та алюмінієва фольга

Насипте на дно каструлі велику сіль і дайте постояти кілька хвилин. Потім сформуйте кулю з алюмінієвої фольги і натріть дно, особливо частини, що пригоріли. Промийте та очистьте посуд гарячою водою з мийним засобом, потім промийте ще раз. Ви будете вражені результатом.

Картопля та сіль

Розріжте навпіл сиру картоплину та візьміть столову ложку великої солі. Насипте сіль на поверхню посуду, потім натріть її круговими рухами шматком картоплі протягом 3 хвилин. Потім помийте як завжди.

Харчова сода та лимон

Вам знадобляться дві столові ложки харчової соди та половинка лимона. Насипте соду на дно каструлі, а потім круговими рухами натріть половинкою лимона. Дайте інгредієнтам подіяти, потім вимийте та очистьте їх мильною водою, як завжди.

Раніше Телеграф писав, як підготувати нову сковороду до використання. Одну процедуру необхідно здійснити одразу після покупки кухонного начиння.