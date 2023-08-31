Які помилки швидко розряджають батарею смартфона: всі користувачі цим "грішать"

Фахівці рекомендують ставити пристрій на заряджання при 10%

Багато користувачів роблять помилку, не заряджаючи свій мобільний телефон належним чином. Однак найчастіше вони просто не знають, як це правильно робити.

Розповідаємо, як не можна заряджати свій смартфон, щоб ваш гаджет більше не розрядився в невідповідний момент. Акумулятори часто зазнають серйозного стресу, про який ми навіть не підозрюємо, пише santeplus.

Як не можна заряджати мобільний телефон

Всупереч поширеній думці, залишати мобільний телефон заряджатися на 100% — велика помилка. Коли смартфон досягає максимального рівня заряду батареї, він починає повільно отримувати електроенергію. Саме тому акумулятор швидко зношується. Найкраще заряджати акумулятор протягом коротких періодів часу протягом дня.

Коли мобільний телефон заряджається, температура може бути вищою. Однак якщо він стане занадто гарячим, велика ймовірність виникнення проблем як усередині пристрою, так і в акумуляторі. Ось чому ідеально завжди заряджати його за умов помірної температури.

Ніколи не залишайте його на поверхні, схильній до перегріву, наприклад, на ліжку, дивані або подушці. Також розумніше було б знімати чохол із мобільного телефону, коли він заряджається.

Ще одна помилка, яку звикли робити майже всі ми: заряджати смартфон всю ніч безперервно. Залишаючись підключеним до мережі, поки він повністю заряджений, ваш мобільний телефон зазнає впливу величезної напруги, яка зрештою призводить до пошкодження акумулятора.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заборонено робити під час заряджання телефону. Багато користувачів знають про це правило, але не дотримуються його, завдаючи шкоди батареї.