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Як випрати м’які іграшки, не використовуючи пральну машину: хитрі трюки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Багато дітей не можуть спати без м’якої іграшки Новина оновлена 31 серпня 2023, 10:15
Багато дітей не можуть спати без м’якої іграшки. Фото santeplusmag.com

Сушити іграшки бажано на свіжому повітрі

Діти проводять цілий день, граючи зі своїми м’якими іграшками, через що вони досить швидко брудняться. Тому не слід забувати їх чистити, щоб у них не завелися пилові кліщі. Щобільше, зробити це можна без використання пральної машинки.

Виявляється, маленький зоопарк м’яких іграшок можна випрати і почистити, не використовуючи пральну машинку. Тим більше часто набивання та плюшеві деталі просто не підходять для машинного прання, пише santeplus. Що можна зробити?

Як випрати м’які іграшки без пральної машинки

  • У мікрохвильовій печі

Якщо ви не бажаєте прати опудало в пральній машині, можна покласти його в мікрохвильову піч на 10 секунд. Але робити це слід лише в тому випадку, якщо він не містить металевих частин або алюмінієвої фольги.

  • Заморожування

Техніка заморозки знищить кліщів шляхом їхньої кристалізації. Для цього помістіть опудало тварини під струмінь води, а потім покладіть його в поліетиленовий пакет із застібкою-блискавкою і покладіть у морозильну камеру. Через 24–48 годин дістаньте пакет і струсіть його, щоб забрати лід.

  • Харчова сода

Якщо на м’якій іграшці накопичилося трохи пилу і з’явився неприємний запах, покладіть його в пакет із застібкою-блискавкою і насипте харчову соду туди. Потім енергійно струсіть пакет, щоб порошок розподілився по плюшу, і залиште іграшку в пакеті, щоб білий порошок подіяв. Це допоможе поглинути запахи, видаливши пил і жир, що накопичився. Нарешті дістаньте іграшку з пакета і ще раз струсіть її, щоб видалити надлишки харчової соди.

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#Іграшки #Прання