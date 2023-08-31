Як випрати м’які іграшки, не використовуючи пральну машину: хитрі трюки

Сушити іграшки бажано на свіжому повітрі

Діти проводять цілий день, граючи зі своїми м’якими іграшками, через що вони досить швидко брудняться. Тому не слід забувати їх чистити, щоб у них не завелися пилові кліщі. Щобільше, зробити це можна без використання пральної машинки.

Виявляється, маленький зоопарк м’яких іграшок можна випрати і почистити, не використовуючи пральну машинку. Тим більше часто набивання та плюшеві деталі просто не підходять для машинного прання, пише santeplus. Що можна зробити?

Як випрати м’які іграшки без пральної машинки

У мікрохвильовій печі

Якщо ви не бажаєте прати опудало в пральній машині, можна покласти його в мікрохвильову піч на 10 секунд. Але робити це слід лише в тому випадку, якщо він не містить металевих частин або алюмінієвої фольги.

Заморожування

Техніка заморозки знищить кліщів шляхом їхньої кристалізації. Для цього помістіть опудало тварини під струмінь води, а потім покладіть його в поліетиленовий пакет із застібкою-блискавкою і покладіть у морозильну камеру. Через 24–48 годин дістаньте пакет і струсіть його, щоб забрати лід.

Харчова сода

Якщо на м’якій іграшці накопичилося трохи пилу і з’явився неприємний запах, покладіть його в пакет із застібкою-блискавкою і насипте харчову соду туди. Потім енергійно струсіть пакет, щоб порошок розподілився по плюшу, і залиште іграшку в пакеті, щоб білий порошок подіяв. Це допоможе поглинути запахи, видаливши пил і жир, що накопичився. Нарешті дістаньте іграшку з пакета і ще раз струсіть її, щоб видалити надлишки харчової соди.

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