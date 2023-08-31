Який запах відлякає павуків в оселі раз і назавжди: вірний спосіб

Жодних отрут. Тільки натуральний продукт

Коли на городі докучають слимаки, вдома страждаєш від мух та павуків. Позбутися небажаних "відвідувачів" можна легко і без складнощів, і необхідності використовувати хімічні засоби.

Для того, щоб відлякати павуків в оселі, застосуйте специфічні природні аромати. Наприклад, запахи ефірних олій, пише express.

Як відлякати павуків вдома

Павуки відчувають ворожість до різких ароматичних ароматів. Додайте 10 крапель ефірної олії у воду в розпилювачі і застосуйте цей засіб по всьому домі. Не забудьте обробити кути кімнат, шафи, а також інші масивні меблі. Зверніть увагу на тріщини у стінах та область під вікнами.

Також підійдуть нерозбавлені ефірні олії. Просто розподіліть кілька крапель у всіх кутах оселі. Особливо ефективні для відлякування павуків олії чайного дерева, лаванди, евкаліпта, м’яти перцевої та цитронели.

Раніше "Телеграф" писав, як садівникам позбутися мурах у саду, а також поділився ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів у житлі.