Кращий рецепт, як очистити підлогу і зробити її чистою та блискучою: потрібний засіб точно є у вашій ванній

Цей продукт може замінити багато засобів для чищення

Підлога, що часто стикається з брудом і бактеріями, потребує регулярного догляду. На щастя, деякі дивовижні хитрощі полегшують це завдання та дозволяють заощадити гроші.

У наших ваннах є один засіб для чищення, який відмінно видаляє бруд, пил і неприємні запахи, пише портал santeplus. Зверніть увагу, що цей неймовірний продукт допоможе очистити підлогу і зробити її чистою та блискучою.

Щоб мати чисту та блискучу підлогу, можна використовувати зубну пасту.

Цей трюк допоможе видалити небажаний бруд та плями, не пошкодивши підлогу. Вам знадобляться такі інгредієнти:

2 склянки теплої води

100 мілілітрів оцту

2 столові ложки зубної пасти

2 столові ложки рідкого марсельського мила

У таз налийте теплу воду, потім додайте рідке марсельське мило. Змішайте все разом, потім додайте зубну пасту та оцет. Знову змішайте інгредієнти до одержання однорідного препарату. Використовуючи швабру, вимийте підлогу цим засобом, щоб продезінфікувати її і надати блиску. Результат вас напевно вразить!

Раніше "Телеграф" писав, чим помити підлогу, щоб блищав і радував око. Також ми розповідали, як освіжити паркетне покриття у вашій оселі — цей спосіб підходить для всіх дерев’яних виробів.